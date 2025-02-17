Кто нарушает правила? Хитрая задача на знание ПДД
Разворот – это маневр, позволяющий изменить направление движения транспортного средства на противоположное. Однако во избежание аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на дорогах ПДД предусматривают места и случаи, когда выполнение разворота запрещено
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-нибудь ПДД.
Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя маневр?
- Водитель желтого автомобиля;
- Водитель белого автомобиля;
- Оба нарушают;
- Никто не нарушает ПДД.
Объяснение
Синий автомобиль просто двигается прямо, а водитель желтого автомобиля намерен его опередить – он уже включил для этого соответствующий левый указатель. Это происходит на мосту, под которым водитель белого автомобиля собирается развернуться – он тоже уже включил соответствующий указатель.
ПДД дают исчерпывающий список случаев, когда разворот выполнять нельзя.
Пункт 10.7 определяет, что разворот запрещается:
- а) на железнодорожных переездах;
- б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в) в туннелях;
- г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.
Следовательно, водитель белого автомобиля нарушает ПДД, в отличие от водителя желтого, который никаких противоправных действий не предпринимает. Возможно, кто-то заметит, что на мостах запрещается обгон – и это действительно так, но водитель желтого автомобиля на встречную полосу не выезжает, а значит, обгон не выполняет. Маневр опережения при этом не возбраняется.
Правильный ответ
Правильный ответ – 2. Правила нарушит водитель белого авто.
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- попробуйте определить, какой автомобиль проедет перекресток последним;
- решите задачу о том, водитель какого авто должен дать дорогу;
- или попробуйте правильно определить, какой автомобиль вторым проедет непростой перекресток.
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