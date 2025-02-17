Кто нарушает правила? Хитрая задача на знание ПДД

Разворот – это маневр, позволяющий изменить направление движения транспортного средства на противоположное. Однако во избежание аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на дорогах ПДД предусматривают места и случаи, когда выполнение разворота запрещено

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, нарушает ли кто-нибудь ПДД.

Водитель какого автомобиля нарушает правила, выполняя маневр?

Водитель желтого автомобиля; Водитель белого автомобиля; Оба нарушают; Никто не нарушает ПДД.

Объяснение

Синий автомобиль просто двигается прямо, а водитель желтого автомобиля намерен его опередить – он уже включил для этого соответствующий левый указатель. Это происходит на мосту, под которым водитель белого автомобиля собирается развернуться – он тоже уже включил соответствующий указатель.

ПДД дают исчерпывающий список случаев, когда разворот выполнять нельзя.

Пункт 10.7 определяет, что разворот запрещается:

а) на железнодорожных переездах;

б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в) в туннелях;

г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 и 5.30.

Следовательно, водитель белого автомобиля нарушает ПДД, в отличие от водителя желтого, который никаких противоправных действий не предпринимает. Возможно, кто-то заметит, что на мостах запрещается обгон – и это действительно так, но водитель желтого автомобиля на встречную полосу не выезжает, а значит, обгон не выполняет. Маневр опережения при этом не возбраняется.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Правила нарушит водитель белого авто.

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