Кто нарушает правила буксировки? Тест на знание ПДД

Отбуксировать водителя, у которого сломалось его транспортное средство – один из самых благородных поступков на дороге. Но, как ни крути, даже проявления альтруизма должны строго подлежать требованиям действующих ПДД.

Сможете ли вы взять сломанное ТС на буксир и ничего не нарушить, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилам". В нем мы видим автобус, который тянет на буксире желтое авто, и зеленую легковушку, которая помогает мотоциклисту с боковым прицепом. Ваша задача – ответить, водитель какого транспортного средства нарушает правила, осуществляя буксировку? Варианты ответа здесь следующие:

водитель автобуса; водитель зеленого автомобиля; оба нарушают; оба не нарушают правила.

В первую очередь важно учесть, что буксировка разрешается не везде и не всем. Подробнее эти требования прописаны в разделе 23 действующих ПДД. Пункт 10 этого раздела перечисляет ТС, которые не могут осуществлять буксировку и в перечне есть автобусы. Следовательно, водитель автобуса точно нарушает.

В том же пункте указывается, что нельзя буксировать мотоциклы без бокового прицепа. В нашей задаче мотоцикл такой прицеп имеет, а это значит, что водитель зеленого авто в данной ситуации сделал все в соответствии с действующими ПДД.

Правильным ответом на эту задачу является вариант номер 1. Правила буксировки здесь нарушает водитель автобуса.

