Кто может проехать? Задание на знание сигналов регулировщика
В больших городах или на сложных перекрестках важно, чтобы движение было организовано бесперебойно. Регулировщики обеспечивают движение транспорта из-за определенных ограничений, например во время ремонта дорог или аварий и помогают снизить пробки. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто может проехать на сигнал регулировщика.
Кто может продолжить движение при указанном сигнале регулировщика?
- Только водитель грузовика;
- Водитель грузовика и велосипедист;
- Только водитель трамвая;
- Водитель трамвая и велосипедист;
- Водитель грузовика и трамвая;
- Никто.
Объяснение
Велосипедист и трамвай проезжают прямо, а грузовик поворачивает налево.
Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой.
Пункт 8.8 ПДД определяет, что сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:
а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;
б) правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
- с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
в) рука поднята вверх:
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.
Трамваю можно повернуть налево, но водитель едет прямо, а значит, должен ждать другого сигнала. Водителю грузовика разрешается движение только направо, а он хочет повернуть налево, поэтому и он должен ждать другого сигнала.
Ну а велосипедисту движение запрещается вообще по всем направлениям.
Таким образом, движение в этой ситуации запрещается всем транспортным средствам.
Правильный ответ
Правильный ответ – 6. Ни одно из указанных транспортных средств не может продолжить движение.
Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу о том, кто имеет преимущество в движении на перекрестке.
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