Кто может проехать? Задание на знание сигналов регулировщика

В больших городах или на сложных перекрестках важно, чтобы движение было организовано бесперебойно. Регулировщики обеспечивают движение транспорта из-за определенных ограничений, например во время ремонта дорог или аварий и помогают снизить пробки. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто может проехать на сигнал регулировщика.

Кто может продолжить движение при указанном сигнале регулировщика?

Только водитель грузовика; Водитель грузовика и велосипедист; Только водитель трамвая; Водитель трамвая и велосипедист; Водитель грузовика и трамвая; Никто.

Объяснение

Велосипедист и трамвай проезжают прямо, а грузовик поворачивает налево.

Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой.

Пункт 8.8 ПДД определяет, что сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

б) правая рука вытянута вперед:

с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

в) рука поднята вверх:

движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Трамваю можно повернуть налево, но водитель едет прямо, а значит, должен ждать другого сигнала. Водителю грузовика разрешается движение только направо, а он хочет повернуть налево, поэтому и он должен ждать другого сигнала.

Ну а велосипедисту движение запрещается вообще по всем направлениям.

Таким образом, движение в этой ситуации запрещается всем транспортным средствам.

Правильный ответ

Правильный ответ – 6. Ни одно из указанных транспортных средств не может продолжить движение.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу о том, кто имеет преимущество в движении на перекрестке.

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