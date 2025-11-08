Кто может проехать перекресток? Непростая задача по ПДД

Появление на дороге регулировщика – событие не слишком привычное. Поэтому важно время от времени вспоминать положения ПДД, которые определяют порядок движения в соответствии с сигналами, которые он подает водителям.

Видео дня

Проверить, насколько хорошо вы помните эти правила, можно благодаря тесту, опубликованному на YouTube-канале "За! Правилами". В нем мы видим заданную ситуацию на перекрестке. В центре стоит регулировщик с разведенными в стороны руками. Перед ним – желтое авто, водитель которого хочет повернуть налево, а также белая машина, планирующая повернуть направо. С правой от регулировщика стороны приближается мотоциклист, который собирается проехать прямо. Кому из них разрешено движение? Возможные варианты ответа на эту задачу:

только водителю желтого автомобиля; только водителю белого автомобиля; водителям желтого и белого авто; мотоциклисту.

Первым шагом обращаем внимание на то, что это регулируемый перекресток – на нем работает светофор. Для желтого и белого авто горит зеленый сигнал, что как бы позволяет двигаться в любом направлении. Следовательно, логично предположить, что для мотоциклиста горит красный свет.

Но согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество над светофорами и дорожными знаками. Поэтому, чтобы определить правильный ответ, надо вспомнить, что означает поза регулировщика с разведенными руками. Именно она является основным сигналом, на который надо ориентироваться при решении этой задачи.

Для этого вспомним пункт 8.8 действующих ПДД. Именно он описывает значение соответствующих жестов. Согласно этому пункту, если регулировщик держит руки вытянутыми в стороны, это означает:

с левой и правой сторон — трамваю разрешено движение прямо, другим транспортным средствам — прямо или направо;

пешеходам разрешено переходить за спиной или перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всем запрещено.

Итак, в этой ситуации, несмотря на зеленый свет для белого и желтого автомобилей, продолжать движение им запрещает регулировщик. Зато мотоциклист может проехать перекресток, даже несмотря на красный свет. Правильный ответ — четвертый: движение разрешено только мотоциклисту.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из водителей может продолжить движение с перекрестка только в одном направлении.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.