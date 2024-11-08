Кто может продолжать движение? Запутанная задача с регулировщиком
Перекресток, движение на котором определяется сигналами светофора или регулировщика, называют регулируемым. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, может ли авто продолжить движение.
Кто может продолжать движение?
- Водитель грузовика;
- Водитель трамвая;
- Велосипедист;
- Всем движение запрещено.
Объяснение
Водители и пешеходы выполняют дополнительные требования регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров, требованиям дорожных знаков и разметке.
Пункт 8.8 ПДД определяет сигналы регулировщика.
Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:
а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;
- со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;
б) правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;
- со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
- с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;
в) рука поднята вверх:
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.
Следовательно, с левой стороны трамвая движение разрешается только налево. Со стороны груди движение всех ТС разрешается только справа, а со стороны спины и с правой стороны движение всех ТС запрещается.
Правильный ответ
Правильный ответ 4 – движение всех транспортных средств запрещено.
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