Кто может продолжать движение? Запутанная задача с регулировщиком

Перекресток, движение на котором определяется сигналами светофора или регулировщика, называют регулируемым. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, может ли авто продолжить движение.

Кто может продолжать движение?

Водитель грузовика; Водитель трамвая; Велосипедист; Всем движение запрещено.

Объяснение

Водители и пешеходы выполняют дополнительные требования регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров, требованиям дорожных знаков и разметке.

Пункт 8.8 ПДД определяет сигналы регулировщика.

Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

б) правая рука вытянута вперед:

с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;

со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулятора;

в) рука поднята вверх:

движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Следовательно, с левой стороны трамвая движение разрешается только налево. Со стороны груди движение всех ТС разрешается только справа, а со стороны спины и с правой стороны движение всех ТС запрещается.

Правильный ответ

Правильный ответ 4 – движение всех транспортных средств запрещено.

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