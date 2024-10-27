Переобуть авто: когда менять шины на зимние и грозит ли штраф за езду на летней резине зимой

В Украине пока нет штрафа за езду на летних шинах зимой, однако водители могут быть оштрафованы за шины, не отвечающие техническим требованиям. Штраф за такое нарушение составляет 20-40 не облагаемых налогом минимумов, а за повторное нарушение возможно даже лишение водительских прав на 3-6 месяцев.

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OBOZ.UA выяснил, сколько и за что придется заплатить водителям. С наступлением осенних похолоданий украинские водители должны подготовить свои авто к зимнему сезону, в частности , заменив летние шины на зимние.

Этот переход – важная процедура для безопасного передвижения в условиях холодов и возможных гололед. Смена шин на зимние обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, снижает риски ДТП и продлевает ресурс как покрышек, так и автомобиля в целом.

Зачем менять летнюю резину на зимнюю

Основное отличие между летними и зимними шинами заключается в их материалах и конструктивных характеристиках, адаптированных к различным температурам. Летняя резина предназначена для высоких температур: имеет твердый состав, который предотвращает плавление и обеспечивает стабильное сцепление с дорогой в жару. Однако при понижении температуры летняя резина становится слишком жесткой, что ухудшает управляемость и значительно увеличивает тормозной путь. Это может привести к опасным ситуациям, особенно на скользких осенних дорогах.

Зимние шины, напротив, имеют более мягкий состав, что позволяет им сохранять эластичность даже при минусовых температурах. Кроме того, зимние шины имеют специальный рисунок протектора, который эффективно справляется с водой, снегом и льдом, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой и повышенную проходимость. Летняя резина в таких условиях быстро изнашивается и может даже деформироваться, что увеличивает затраты на ремонт и может привести к ДТП.

Когда менять шины на зимние

У украинских водителей нет законодательно определенных дат для перехода на зимнюю резину, поэтому решение об изменении шин базируется на рекомендациях производителей и погодных условиях. Оптимальным временем для перехода на зимние шины считается период, когда среднесуточная температура составляет 5-7°C. Обычно такие показатели наблюдаются в конце октября – начале ноября, но в зависимости от региона дата может варьироваться.

Опытным водителям советуют заменять шины уже в начале октября, особенно тем, кто часто пользуется автомобилем утром или вечером, когда температура ниже. Заблаговременный переход на зимнюю резину также помогает избежать очередей в традиционно возникающих с наступлением холодов шиномонтажных мастерских и позволяет водителям привыкнуть к новому типу шин.

Критерии замены старых шин

Кроме смены летних шин на зимние, стоит оценить состояние покрышек и решить, не нуждаются ли они в полной замене. Стандартный срок эксплуатации шин составляет примерно 4-5 лет, после чего они теряют упругость и не обеспечивают должного сцепления. Особенно важно, чтобы глубина протектора была не меньше минимальных требований: 1,6 мм для легковых авто, 1 мм – для более тяжелых транспортных средств, и 0,8 мм – для мотоциклов. Несоблюдение этих требований может не только повысить риск аварии, но и послужить основанием для штрафа.

Штрафы за несезонные шины: что нужно знать

Украинское законодательство пока не предусматривает штрафы за езду зимой на летней резине, но водители могут быть оштрафованы за нарушение технического состояния шин. Например, несоблюдение требований относительно глубины протектора, наличия видимых повреждений или несоответствия типоразмеров шин, как предусмотрено в Правилах дорожного движения (п. 31.4.5) и КУоАП (ст. 121), влечет штрафы. Так, за нарушение стандартов по шинам водителям грозит штраф от 20 до 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторные нарушения — лишение водительского удостоверения на 3–6 месяцев или административный арест до 10 суток.

Подготовка автомобиля к зиме: что еще следует учесть

Для безопасной эксплуатации автомобиля зимой, кроме перехода на зимние шины, водителям следует провести подготовительные мероприятия, которые обеспечат надлежащее состояние автомобиля:

проверка системы отопления: поддержание оптимальной температуры в салоне обеспечивает комфорт во время вождения и препятствует запотеванию окон;

поддержание оптимальной температуры в салоне обеспечивает комфорт во время вождения и препятствует запотеванию окон; контроль аккумулятора . На морозе батарея может быстро терять заряд, поэтому рекомендуется проверить ее состояние и заряд.

. На морозе батарея может быстро терять заряд, поэтому рекомендуется проверить ее состояние и заряд. жидкость для стеклоомывателя. Используйте зимний вариант омывателя, предотвращающий замерзание на стекле.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут начать штрафовать за превышение транспорта допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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