Кто из водителей проедет первым? Быстрый тест на знание ПДД

При пересечении перекрестков водители должны четко соблюдать требования ПДД, чтобы обеспечить себе и другим участникам движения безопасность. Но хорошо ли вы помните все положения правил, которые помогут в такой ситуации?

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TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" опубликовал задачу, которая поможет быстро проверить это. У вас есть перекресток со всего двумя машинами. Нужно определить, какая из них проедет первой.

Итак, мы видим красную легковушку и желтый грузовик спецтранспорта, которые приближаются к пересечению дорог с разных сторон под углом 90 градусов друг к другу. Оба водителя намерены продолжать движение прямо. Какой из них имеет приоритет в этой ситуации и проедет перекресток первым? Вариантов ответа всего два:

первым проедет красная легковушка; первым проедет желтый грузовик.

Что можно заметить на грузовике – это включенные проблесковые маячки. Однако в данной ситуации этот сигнал не дает ему никакого преимущества. Это спецтранспорт, который осуществляет работы (мытье дороги) в пределах проезжей части, следовательно, руководствуется теми же правилами, что и остальные участники движения. Маячки ему нужны, только чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов.

Это означает, что на данном нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог водители должны руководствоваться правилом препятствия справа. Поскольку с правой стороны в данной ситуации оказывается водитель легкового авто, он и проедет перекресток первым. А значит, правильный вариант ответа здесь первый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить, кто из водителей сможет без нарушения выполнить задуманный поворот.

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