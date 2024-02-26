Кто должен дать дорогу: задание на проверку знаний ПДД

Одним из самых распространенных маневров, который может привести к авариям, является перестроение. Поэтому каждый водитель должен не только знать, но и четко следовать правилам дорожного движения, ведь от этого зависит безопасность на дорогах.

Для того чтобы вы могли проверить свои знания ПДД и напомнить себе правила, которые следует придерживаться при перестроении, auto_pdr.ua подготовили интересное задание.

При движении по дороге неизбежно возникают ситуации, когда водителю нужно сменить полосу движения. Это может быть перестроение вправо, чтобы съехать на обочину, или перестроение влево, чтобы обогнать другой автомобиль.

Должны ли вы дать дорогую водителю фиолетового автомобиля в данной ситуации?

А. Не должен

В. Должен

В Правилах дорожного движения четко определено, кто должен дать дорогу при перестроении. При одновременной перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен пропустить находящуюся справа.

В то же время водитель обязан дать дорогу всем транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

Поэтому правильным ответом будет вариант В.

Также помните:

Перед перестроением всегда убедитесь, что это безопасно;

Включите сигнал возврата, чтобы дать другим участникам дорожного движения понять ваши намерения;

Не торопитесь и не рискуйте.

Знание этих правил поможет избежать аварий и сделать езду безопасной.

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