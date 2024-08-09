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Кто из водителей нарушает правила на трассе? Задание по ПДД

Юлия Потерянко
Авто Oboz
1 минута
72
Кто из водителей нарушает правила на трассе? Задание по ПДД

Наверное, невозможно проехать куда-нибудь на авто, чтобы при этом хотя бы раз не изменить полосу движения. Но хорошо ли вы знаете соответствующие требования ПДД?

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Попытайтесь проверить себя с помощью задачи, которую опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". В ней нужно проанализировать действия двух водителей, которые планируются выполнить разные маневры, и определить, кто из них нарушает правила.

Кто из водителей нарушает правила на трассе? Задание по ПДД

Внимательно посмотрите на картинку, задающую ситуацию. На ней мы видим белый автомобиль, который собирается повернуть налево. А также синий автомобиль, который продолжает движение в прежнем направлении, но пытается припарковаться, повернув направо. Вот варианты ответа на эту задачу:

  1. нарушает водитель белого автомобиля;
  2. нарушает водитель синего авто;
  3. нарушают оба водителя;
  4. никто не нарушает правила.

Первым следует обратить внимание на знак, расположенный у дороги. Это знак 5.1 "Автомагистраль". Он определяет тип дороги, по которой едут обе машины.

Итак, чтобы дать правильный ответ на задачу, следует обратиться к разделу 27 действующих ПДД "Движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей". Согласно ему, на автомагистралях запрещена остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками. Также этот раздел запрещает разворот и въезд в разрывы разделительной полосы.

Как видим, никаких других знаков, кроме указанного, в условиях задачи нет. А это значит, что водитель синего автомобиля не имеет права припарковаться на этом участке. Так что он пытается нарушить правила.

Впрочем, и водитель белой легковушки тоже не поступает в соответствии с требованиями ПДД. Он пытается свернуть в технологический разрыв разделительной полосы.

А это значит, что нарушителями в этой ситуации являются оба водителя. Правильный вариант ответа на задачу – третий.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на определение очередности проезда автомобилей на лесном перекрестке.

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