Кто из водителей нарушает правила на трассе? Задание по ПДД

Наверное, невозможно проехать куда-нибудь на авто, чтобы при этом хотя бы раз не изменить полосу движения. Но хорошо ли вы знаете соответствующие требования ПДД?

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Попытайтесь проверить себя с помощью задачи, которую опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". В ней нужно проанализировать действия двух водителей, которые планируются выполнить разные маневры, и определить, кто из них нарушает правила.

Внимательно посмотрите на картинку, задающую ситуацию. На ней мы видим белый автомобиль, который собирается повернуть налево. А также синий автомобиль, который продолжает движение в прежнем направлении, но пытается припарковаться, повернув направо. Вот варианты ответа на эту задачу:

нарушает водитель белого автомобиля; нарушает водитель синего авто; нарушают оба водителя; никто не нарушает правила.

Первым следует обратить внимание на знак, расположенный у дороги. Это знак 5.1 "Автомагистраль". Он определяет тип дороги, по которой едут обе машины.

Итак, чтобы дать правильный ответ на задачу, следует обратиться к разделу 27 действующих ПДД "Движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей". Согласно ему, на автомагистралях запрещена остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками. Также этот раздел запрещает разворот и въезд в разрывы разделительной полосы.

Как видим, никаких других знаков, кроме указанного, в условиях задачи нет. А это значит, что водитель синего автомобиля не имеет права припарковаться на этом участке. Так что он пытается нарушить правила.

Впрочем, и водитель белой легковушки тоже не поступает в соответствии с требованиями ПДД. Он пытается свернуть в технологический разрыв разделительной полосы.

А это значит, что нарушителями в этой ситуации являются оба водителя. Правильный вариант ответа на задачу – третий.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на определение очередности проезда автомобилей на лесном перекрестке.

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