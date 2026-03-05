Кто из водителей должен уступить дорогу? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения – основа безопасности каждого участника дорожного движения. Регулярное решение тестов помогает лучше усвоить нормы. Такие задания тренируют внимание, логику и умение анализировать дорожную обстановку.

Данный тест проверяет знания правил проезда нерегулируемых перекрестков и применение принципа "препятствия справа". Попробуйте определить правильный ответ и убедитесь, насколько уверенно вы ориентируетесь в требованиях ПДД.

Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной ситуации?

водитель черного автомобиля; водитель желтого автомобиля.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Желтый автомобиль поворачивает налево с включенным соответствующим указателем поворота, а водитель черного автомобиля движется прямо. Стоит заметить, что черный автомобиль движется с нарушением – занимает одновременно две полосы, чего делать нельзя.

Перекресток не оборудован светофорами, а также на нем отсутствуют знаки приоритета. Присутствует лишь знак "Тупик", который не предоставляет преимущества в движении и не обязывает никого уступать дорогу. Он лишь информирует, что дорога справа не имеет сквозного проезда.

Поскольку нет ни светофоров, ни знаков приоритета, а покрытие дорог одинаковое (то есть нет грунтовой дороги), перед нами обычный нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

В таком случае водители должны руководствоваться пунктом 16.12 Правил дорожного движения – правилом "препятствия справа". Согласно ему, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся с правой стороны.

Следовательно, несмотря на то, что водитель черного автомобиля движется прямо, а желтый поворачивает налево и выезжает с дороги, ведущей в тупик, преимущество имеет именно желтый автомобиль, поскольку для водителя черного он является препятствием справа.

Правильный ответ: 1 – водитель черного автомобиля обязан уступить дорогу.

