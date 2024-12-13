Водителю какого авто можно выполнить маневр? Задания на знание ПДД

Выполняя маневры на дороге, следует быть особенно осмотрительными и соблюдать требования ПДД. В некоторых случаях строго-настрого запрещены развороты или движение задним ходом.

Видео дня

Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, может ли хоть один из водителей совершить маневр?

Водитель какого автомобиля вправе выполнить задуманный маневр?

Водитель красного автомобиля; Водитель синего; Оба имеют право; Никто не имеет права совершить маневр.

Объяснение

Знак 3.24 "Разворот запрещен" запрещает разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешается.

Пункт 10.9 ПДД устанавливает, что при движении транспортного средства задним ходом водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения.

Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 настоящих Правил и невозможности подъехать к объекту иным образом.

Примечательно, что в соответствии с пунктом 10.10 ПДД запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3. И водитель красного, и водитель синего авто имеют право выполнить маневр в соответствии с требованиями ПДД.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.