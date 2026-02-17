Кто должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения – ежедневная необходимость для безопасности на дороге. Даже водители с опытом время от времени нуждаются в проверке собственной внимательности и понимания норм ПДД. Короткие тестовые ситуации помогают быстро освежить знания и научиться применять правила на практике.

Особенно полезны задачи с реальными дорожными сценариями, где нужно учесть несколько норм одновременно. Поэтому определите, кто должен уступить дорогу в изображенной ситуации.

Кто должен дать дорогу в изображенной ситуации?

водитель маршрутки; водитель красного автомобиля.

Объяснение

Имеем участок дороги с двумя транспортными средствами. Водитель красного автомобиля движется прямо в крайней левой полосе. Водитель маршрутки начинает движение из заездного кармана автобусной остановки, обозначенной соответствующим дорожным знаком "Пункт остановки автобуса". После начала движения маршрутка сразу перестраивается из правой полосы в левую, поскольку в правой полосе есть препятствие – желтый автомобиль, который остановился (кстати, с нарушением, ведь остановка и стоянка ближе чем в 30 метрах от остановки маршрутных транспортных средств запрещены).

Согласно пункту 17.4 ПДД, в населенных пунктах водители, приближающиеся к остановке маршрутных транспортных средств, должны уступить дорогу таким транспортным средствам, начинающим движение от остановки.

Значит ли это, что маршрутка имеет преимущество в любом случае? Нет.

Преимущество было бы у водителя маршрутки, если бы красный автомобиль двигался по правой полосе. Но в данной ситуации он движется по левой. А маршрутка, выехав с остановки, выполняет перестроение в левую полосу.

В таком случае применяется пункт 10.3 ПДД: при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

Итак, правильный ответ: 1 – дорогу должен дать водитель маршрутки.

