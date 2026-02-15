Кто должен дать дорогу? Тест на знание ПДД

Препятствие на дороге не только уменьшает ширину проезжей части, но и повышает уровень риска для всех участников движения. Именно поэтому объезд таких участков должен осуществляться четко по требованиям ПДД.

Проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в соответствующих пунктах, предлагает тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В задании изображены красный и зеленый автомобили, которые приближаются к отрезку дороги, где идут ремонтные работы. Нужно определить, кто из водителей должен уступить дорогу:

водитель зеленого автомобиля; водитель красного автомобиля.

Из условия видно, что из-за препятствия траектории обеих машин пересекаются, поэтому кто-то из них должен предоставить преимущество в движении. Зеленое авто движется по полосе, на которой выполняются дорожные работы. Их место обозначено знаком 1.37 "Дорожные работы". На первый взгляд может показаться, что именно оно должно уступить, ведь препятствие расположено непосредственно на его пути.

Однако при решении задачи следует учесть важную деталь: на дороге нанесена не только постоянная белая, но и временная желтая разметка. Согласно ПДД, временная разметка имеет приоритет над постоянной.

Если внимательно присмотреться, становится понятно, что водитель зеленого автомобиля, объезжая препятствие, фактически продолжает движение в пределах своей полосы. Зато водитель красного авто вынужден сменить полосу движения. В такой ситуации действует пункт 10.3 ПДД, который обязывает водителя при перестроении уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по той полосе, на которую он намерен выехать.

Таким образом, несмотря на то что красный автомобиль движется прямо, он осуществляет перестроение. А значит, именно его водитель должен пропустить зеленую машину. Правильным ответом является второй вариант.

