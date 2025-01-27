Кто должен дать дорогу? Хитрая задача на знание ПДД

Знание ПДД демонстрирует ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Водитель, знающий правила, менее подвержен рискованным маневрам. Четкое понимание того, кто имеет преимущество на дороге, помогает избежать аварийных ситуаций.

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить очередность проезда.

Кто должен дать дорогу?

Водитель синего автомобиля; Водитель желтого автомобиля.

Объяснение

Водитель синего авто выезжает с автозаправочной станции, а водитель желтого – двигается задним ходом мимо выезда из этой заправки. И тут сразу возникает вопрос: а не нарушает ли случайно этим же водитель желтого авто ПДД? Ответ – нет.

Вспомним пункт 10.10 ПДД. Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью .

Выезд с автозаправочной станции – это просто прилегающая к дороге территория, а значит водителю желтого автомобиля не запрещается движение задним ходом на этом участке, конечно же при обеспечении безопасности дорожного движения.

Желтый автомобиль двигается задним ходом мимо выезда с прилегающей территории, с которой выезжает синий автомобиль.

Пункт 10.2 ПДД устанавливает, что выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу пешеходам и движущимся по ней транспортным средствам. - велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает.

Таким образом, в изображенной ситуации водитель желтого авто правил не нарушает и даже имеет преимущество перед водителем синего автомобиля.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Дорогу должен дать водитель синего автомобиля.

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