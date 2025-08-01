Кроссовер Mitsubishi будет соперничать с Toyota RAV4 в новой модификации. Фото

Популярный кроссовер Mitsubishi Outlander соперничает с Toyota RAV4 и другими недорогими автомобилям практичного сегмента. Усилить позиции призвана новая модификация, которую рассекретили на официальных фото.

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В этом классе давно сформировалась тенденция на появление крутых модификаций в стиле машин для бездорожья. Новый Mitsubishi Outlander Trail Edition 2025 года выполнили как раз в этом ключе. Детали стали известны Carscoops.

Новый Mitsubishi Outlander показали официально на фото после ряда улучшений. Машина привлекает внимание и выделяется в линейке за счет специальных модификаций.

Внедорожник Mitsubishi Outlander Trail Edition 2025 года теперь немного лучше подготовлен к тяжелым условиям. Автомобиль получил измененный обвес, декор кузова и новые колеса на внедорожных покрышках.

Новинку выполнили на базе модернизированного кроссовера, который недавно претерпел деликатный рестайлинг. Новый Mitsubishi Outlander Trail Edition получил мощность 184 л.с. от бензинового двигателя объемом 2,5 л. Мотор работает в составе полноприводной трансмиссии.

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