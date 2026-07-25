Кому разрешено продолжить движение? Тест на знание ПДД

Знание сигналов регулировщика – один из самых сложных этапов для многих водителей, из-за чего на дорогах нередко возникают аварийные ситуации. Новое практическое задание от канала "По правилам" наглядно демонстрирует типичную ловушку, в которую часто попадают даже водители с немалым опытом.

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В представленной дорожной ситуации на перекрестке одновременно оказались четыре транспортных средства, каждое из которых планирует свое направление движения. Попробуйте самостоятельно разобраться в интенсивном потоке и определить, имеет ли право хотя бы один из участников продолжить свой путь при данном жесте инспектора.

Задание по ПДД

К регулируемому перекрестку одновременно подъехали четыре участника дорожного движения: три легковых автомобиля и один трамвай. Порядок очередности и право на движение на этом участке определяются исключительно жестами регулировщика. В данный момент инспектор зафиксировал положение, вытянув обе руки в стороны.

Траектории движения транспорта запланированы следующим образом:

Трамвай намеревается совершить поворот направо.

Зеленый автомобиль также планирует повернуть направо.

Синий автомобиль собирается повернуть налево.

Красный автомобиль рассчитывает проехать перекрёсток прямо.

Варианты ответов

Какому именно транспортному средству разрешено продолжить движение при таком сигнале регулировщика?

Красным и зеленым автомобилям; Зеленому автомобилю и трамваю; Синему автомобилю и трамваю; Исключительно зеленому автомобилю; Только трамваю; Движение запрещено абсолютно всем транспортным средствам.

Разбор дорожной ситуации

Для подробного анализа обратимся к действующему законодательству, а именно к пункту 8.8 Правил дорожного движения, который регламентирует поведение водителей в случае, когда регулировщик стоит с руками, вытянутыми в стороны (или опущенными).

Согласно нормативам, такой жест дает следующие права:

Со стороны левого и правого профиля (боков) инспектора: рельсовому транспорту (трамваю) разрешено движение только прямо; нерельсовым транспортным средствам разрешено ехать прямо и направо.

Со стороны груди и спины сотрудника: движение абсолютно всех автомобилей, мотоциклов и общественного транспорта строго запрещено.

Теперь сопоставим планы водителей с требованиями правил:

Красная и зеленая машины находятся непосредственно перед грудью или спиной регулировщика, поэтому они обязаны немедленно остановиться (даже несмотря на то, что путь зеленой машины ни с чем не пересекается).

Синий автомобиль подъехал со стороны, с которой разрешено движение прямо или направо, однако его водителю крайне необходимо повернуть налево, поэтому он вынужден стоять на месте.

Трамвай также находится на разрешённой стороне, но закон позволяет ему двигаться в таком положении только по прямой траектории, тогда как рельсы этого маршрута поворачивают направо. Из-за этого несоответствия трамвай тоже не может тронуться с места.

Ответ на тест по ПДД

Поскольку ни один из водителей не имеет законного права выполнить свой маневр при таком положении тела инспектора, все участники дорожного движения должны оставаться на своих позициях и ждать изменения жеста. Это вариант ответа № 6.

OBOZ.UA также призывает проверить свои знания ПДД, касающиеся кольцевого движения.

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