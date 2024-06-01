Компании с самыми надежными подержанными автомобилями: свежий рейтинг

Обычно водители при выборе авто обращают внимание, прежде всего, на соотношение цены и качества. Это неудивительно – в условиях экономической неопределенности и роста цен потребители всегда ищут способы сэкономить деньги. Поскольку автомобиль – это всегда дорогое удовольствие, покупатели стремятся найти качественные модели на вторичном рынке.

Эксперты обнародовали список компаний, уверенно удерживающих первенство в рейтингах надежности. Большинство моделей этих производителей не теряют стоимость с годами, не нуждаются в дорогостоящем техническом обслуживании и обещают экономию на расходах топлива.

Lexus

Неудивительно, что Lexus входит в список надежных подержанных автомобилей по оценкам Consumer Reports и JD Power. Эксперты часто называют Lexus брендом номер один по показателям качества. Следует помнить, что Lexus предлагает достаточно небольшую линейку автомобилей. В 2024 году его UX получил лучшую оценку надежности от Consumer Reports, а все остальные модели Lexus получили показатель выше среднего.

Toyota

Конечно же Toyota традиционно получает почетные места в различных рейтингах надежных авто. Учитывая безупречную репутацию, автомобиль Toyota может стать хорошим выбором на вторичном рынке. Просто помните, что, как и в случае с любыми брендами в этом списке, надежность подержанных транспортных средств может значительно отличаться.

Kia

Kia также имеет отличную репутацию. В этом списке она занимает почетную третью строчку. Некоторые модели вошли в список самых надежных подержанных автомобилей по версии US News & World Report. Фактически Kia Soul 2020 года и Kia Forte 2020 года являются лидерами продаж. Soul имеет рейтинг надежности 89, а Forte – 90.

Chevrolet

Еще одним хорошим выбором надежного подержанного автомобиля станет Chevrolet. По данным US News, Chevrolet Malibu 2020, Chevrolet Corvette 2021 и Chevrolet Sonic 2020 являются одними из самых надежных подержанных автомобилей на рынке. И Malibu, и Corvette получили оценку надежности 89, в то время как Sonic имеет от экспертов впечатляющие 93 балла.

Nissan

Согласно US News, Nissan Murano 2021, Nissan Armada 2020 и Nissan Maxima 2021 вошли в список самых надежных подержанных автомобилей на рынке.

BMW

Согласно опросам Consumer Reports, лучшими моделями на вторичном рынке будут BMW X4 2021 года и BMW X6 2020 года.

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