Когда лучше заправлять авто: чем опасно регулярное доведение до критического уровня

Заправка – это один из аспектов повседневной жизни каждого автовладельца. Она становится столь привычной, что большинство людей не задумываются над тем, как делать ее правильно.

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Многие откладывают заправку до последнего момента. О том, почему так поступать не стоит, рассказывает SUV News.

Некоторые владельцы автомобиля предпочитают частую заправку, чтобы уровень топлива не опускался ниже половины. Однако другие по определенным причинам, например, от желания сэкономить время или в ожидании снижения цен на топливо, откладывают визит на АЗС до того момента, как загорится лампочка на приборной панели.

Обычно, когда начинает гореть индикатор уровня топлива, в баке остается около 8–10 литров бензина или солярки. Этого вполне может хватить еще на 50-100 км, но специалисты советуют в любом случае не доводить уровень топлива до критического уровня.

Непредсказуемые ситуации

Вы никогда не можете знать точно, не застрянете ли вы в пробке или не придется ли вам в экстренном порядке отправляться в путешествие, поэтому стоит всегда держать бак более или менее полным. Таким образом, непредвиденные обстоятельства не застанут вас врасплох и вы не останетесь без топлива посреди дороги.

Воздействие на авто

К сожалению, не всегда в Украине приходится заправляться топливом высокого качества. Поэтому на дне топливного бака накапливаются отложения. Даже несмотря на наличие топливного фильтра, этот осадок может попасть в систему, засоряя форсунки и камеры сгорания. Это мешает распылению горючего и может привести к дорогостоящему ремонту.

Чтобы избежать этих проблем, следует заправляться настолько часто, чтобы в баке всегда был запас горючего в примерно 20-30 литров. Также выбирайте проверенные АЗС с качественным горючим.

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