В продаже появился очень дешевый внедорожник Volkswagen: фото и цена

В продаже появился дешевый внедорожник Volkswagen Thing, который также известен как VW Type 181. Машину выставили на аукцион, на момент написания публикации цена небольшая – 4700 долларов.

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Но торги закончатся через семь дней. Неизвестно, какая ставка окажется самой высокой. По информации Bring a Trailer, на аукцион б/у внедорожник Volkswagen Thing выставили без резерва. Это значит, что лот продадут за любую наивысшую ставку – для машины не назначена минимальная цена.

Конкретный экземпляр VW Thing 1973 года выпуска. У машины открытый кузов кабриолет с мягкой крышей и массивными защитными дугами силового каркаса. Внедорожник выкрашен в яркий желтый цвет.

Внимание привлекают портальные мосты – клиренс внедорожника готов к самым плохим поверхностям и суровому бездорожью. Правда, привод только задний.

Пробег неизвестен. Однако после капитального ремонта автомобиль наездил около 63 000 км – неизвестно, какое расстояние машина преодолела перед реставрацией.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым оппозитным двигателем мощностью 46 л.с. (98 Нм крутящего момента). Внедорожник базируется на агрегатах VW Beetle.

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