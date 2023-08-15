Китайцы порадовали дешевым кроссовером Chery: фото и цена

Новый кроссовер Chery Tansuo 06 показали на официальных фото. Это дешевая модель с ценой от 20 000 долларов и богатым оснащением, которая готовится встречать покупателей.

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О новинке и всех подробностях сообщает CarNewsChina. Внешность китайского кроссовера Chery Tansuo 06 выполнили по-новому, на другие модели новинка не похожа. Бюджетная модель к тому же выглядит дороже, чем есть на самом деле.

На носу – огромная надпись Chery, название бренда. Как у лучших внедорожников классической эры и современности. Хотя это, конечно, лишь подражание со стороны китайского автопроизводителя. С другой стороны, в целом дизайн хотя бы никого не копирует напрямую.

Машина кажется крупной из-за брутальной внешности, однако габариты сравнимы с компактными Kia Sportage и Totota RAV4. Длина равна 4538 мм (колесная база – 2672 мм), ширина составляет 1898 мм, а высота – 1680 мм. Объем багажника – до 1335 л при сложенных спинках задних кресел.

Новый Chery Tansuo 06 предлагается с 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. (290 Нм крутящего момента). В оснащении – проекционный дисплей и системы помощи водителю с множеством разных функций.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об очень дешевом крупном седане из Китая от General Motors.