Китайцы отправили в продажу бюджетный электрокар с необычным оснащением. Фото

Китайцы отправили в продажу новый бюджетный электрокар Arcfox Kaola с необычным оснащением, который получился довольно крупным. Модель выпустили по причине высокого спроса потенциальных покупателей, но подойдет машина далеко не всем.

О необычной новинке рассказали на CarNewsChina. Новый Arcfox Kaola – электрический минивэн. Его длина равна 4500 мм (колесная база – 2820 мм), ширина составляет 1870 мм, высота – 1655 мм.

Дизайн модели можно назвать самобытным. Дешевый китайский электромобиль выглядит аккуратно и современно, никого не копирует и привлекает внимание в хорошем смысле.

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Но покупателям в нем понравилось другое. Оснащение включает систему фильтрации воздуха, антибактериальные лампы, кресло для беременных с датчиками мониторинга здоровья, специальное детское кресло, выдвижной пеленальный столик.

В движение Arcfox Kaola приводит мотор мощностью 163 л.с. Батарея на 58 кВтч обещает запас хода на уровне 500 км. Цена – от 18 000 долларов.

OBOZREVATEL уже сообщал о дешевом электрическом кроссовере из Китая, который получил большой запас хода.