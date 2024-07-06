Китайцы из MG готовят еще один бюджетник для глобального рынка

Китайская компания MG с именем классического британского бренда пытаtтся закрепиться на европейском рынке. Ставку делают на дешевые автомобили. После дебюта самой доступной глобальной модели компании – MG3 2024 года – производитель готовит еще один бюджетник.

Видео дня

Возможно, новинку назовут MG2. Скорее всего, она окажется компактнее старшей "тройки". В компании готовят дешевый электромобиль для соперничества с Citroen e-C3 и Dacia Spring. Avarvarii показал, как могла бы выглядеть машина.

Автор изобразил MG 2 в стиле нового MG3. Сходство очевидно. Но и свежие штрихи здесь тоже есть. Хотя конкретной официальной информации о внешности модели пока не раскрывали.

В конкурентах представленного недавно MG3 – Skoda Fabia, Peugeot 208, Opel Corsa и Volkswagen Polo. Но на них новый MG 3 совсем не похож. Это необычно для китайского автомобиля.

Автомобиль получил мощную гибридную силовую установку с отдачей 192 л.с. А комбинированный расход топлива равен 4,4 л/100 км. Цена MG3 2024 года – около 20 000 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, к дебюту готовится новый бюджетник Citroen – электрическая модификация у него тоже будет.