Китайский соперник Toyota RAV4 в два раза дешевле готов к выходу на рынок. Фото
Новый кроссовер Haval H6 2024 показали на свежих фото перед выходом на рынок. Этот бюджетный автомобиль прошел модернизацию и получил новый дизайн. Скоро соперник Toyota RAV4 из Китая отправится в продажу.
Детали сообщает CarNewsChina. Кузов модели не изменился, ведь это просто рестайлинг, но на фото Haval H6 2024 года видно, что много изменений произошло в передней части. Появилась увеличенная решетка и новый бампер.
Заменили фары и установили вертикальные блоки ДХО. Бампер заменили и сзади. Появились новые фонари с более эффектной графикой. Обновление сопроводили стильными колесными дисками и новыми цветами кузова.
Бензиновый турбированный двигатель объемом 2 л теперь выдает 231 л.с. Но в стандартной модификации китайский кроссовер оснащают 1,5-литровым мотором на 177 сил.
Цена Haval H6 2024 года пока неизвестна. Ожидается, что за машину будут просить от $12 400.
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