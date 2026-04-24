Китайский кризис: авторынок рухнул сразу на 20%, льготы отменены

Китайские автомобили известны не только качеством продукции за пределами общепринятых стандартов, но и самыми низкими ценами. Это взаимосвязанные черты, но именно доступность всегда привлекала покупателей. Современный кризис изменил ситуацию, и рынок рухнул под влиянием нескольких факторов.

Как стало известно Carscoops, продажи электромобилей в Китае с начала 2026 года просели сразу на 20%. В том числе на ситуацию повлияла отмена льгот на покупку EV – государство пытается экономить деньги.

Зарубежные производители в КНР давно терпят снижение продаж – такие автомобили стали для китайцев слишком дорогими на фоне снижения покупательной способности. Но самый заметный спад наблюдается в нижнем ценовом сегменте, где доминируют домашние производители.

О проблемах на фоне падения китайской экономики известно давно. Теперь автомобильный рынок КНР начинает ощущать последствия. Ранее медиа сообщали, что самый большой ущерб еще впереди.

Эксперты прогнозируют, что часть китайских автопроизводителей (сегодня таковых более 100) просто исчезнет на фоне отмены субсидий. Предполагалось, что в 2026 году около 50 компаний сократят свою деятельность. Ожидается, что лишь единицы станут прибыльными к концу десятилетия.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый практичный электромобиль BMW для Китая.