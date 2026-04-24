Долгожданную модель BMW сделали намного практичнее. Фото

Новая BMW i3 2027 года – долгожданная модель, которая теперь является самым дешевым электрическим седаном компании. Производитель уже расширил портфолио машины и показал более практичный вариант.

Скоро в линейке появится универсал BMW i3 Touring. А пока Motor1 стало известно про другой автомобиль. Официально дебютировал седан BMW i3 LWB 2027 года.

Это вариант с удлиненной колесной базой, которая превышает 3000 мм. Благодаря изменениям в конструкции интерьер BMW i3 стал намного просторнее. Пока такое исполнение автомобиля дебютировало для китайского рынка.

В остальном электроседан BMW сохранил новый стиль Neue Klasse. Ожидается также, что BMW 3-Series с ДВС (седан и универсал) дебютирует до конца 2026 года. Несмотря на почти идентичный дизайн кузовов и интерьеров, платформу от электромобиля не используют.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название). Это также два разных авто – с ДВС и электромоторами соответственно.

OBOZ.UA уже сообщал про новый бюджетный электромобиль от Mercedes и Geely.