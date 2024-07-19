Китайские автомобили бьют ценой: какие машины в Украине самые популярные

В Украине не так уж широко представлены автопроизводители из КНР, все же рынок тяготеет к европейскому. Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Однако такие машины бьют своих конкурентов ценой.

Видео дня

Импорт автомобилей из Китая – самый дешевый вариант для украинцев, которые ищут доступный новый автомобиль. Чаще среди них оказываются недорогие электрокары. Но из КНР привозят и б/у машины.

Появился список самых популярных китайских машин с начала 2024 года. Статистику приводит организация Укравтопром. За полгода украинцы купили 7,3 тыс. китайских автомобилей. Спрос вырос в полтора раза.

Самые популярные китайские автомобили в Украине 2024:

Volkswagen ID.4 – 1072 шт.; Honda M-NV – 421 шт.; Nissan Ariya – 406 шт.; BYD Song Plus – 392 шт.; Honda e:NS1 – 344 шт.

Самые популярные китайские б/у автомобили в Украине 2024:

Volkswagen ID.4 – 494 шт.; Nissan Ariya – 192 шт.; Honda e:NS1 – 129 шт.; Toyota bZ4X – 104 шт.; Volkswagen ID.6 – 92 шт.

Как видно, из Китая в Украину привозят не только модели производителей КНР. Но и автомобили других компаний, которые свои машины в Китае производят.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый украинский Lanos 2024 года.