Это мечта: новый украинский Daewoo Lanos 2024 года показали в сети. Фото

Когда-то Daewoo Lanos в Украине был мечтой многих автомобилистов и в то же время реальностью в наиболее востребованном сегменте рынка. А теперь в сети показали автомобиль 2024 года – и это тоже мечта его создателя.

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Украинский цифровой художник Роман Прядко показал, как бы мог выглядеть новый Daewoo Lanos, если бы модель существовала в 2024 году. Когда-то автомобиль с этим именем собирали в Украине. Со временем машина получила имя ЗАЗ.

Модель погубила жадность производителя – конструкция автомобиля никак не совершенствовалась, а в цене Lanos соперничал с более современными соперниками. Среди них был и Renault Logan, на который потенциальные покупатели переключились очень быстро.

Машина, которую мы видим на рендерах, выглядит действительно современно. Некоторые элементы кажутся довольно экспрессивными, а преемственности дизайна почти не ощущается. Однако в бюджетном сегменте дизайн все же не стоит на первом месте – машине достаточно выглядеть современной, с чем у преемника и были проблемы.

Эффектная пластика кузова, геометричная светотехника, аккуратный хромированный декор действительно привлекают внимание. Но пока этот проект остается фантазией автора.

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