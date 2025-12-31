Kia улучшит свой недорогой практичный кроссовер. Фото

Недорогой кроссовер Kia EV5 отправился в продажу как электрическая альтернатива практичной модели Kia Sportage. Производитель уже готов улучшить этот автомобиль, чтобы сделать его еще современнее и технологичнее.

Подробности стали известны Carscoops. Главная цель модернизации Kia EV5 – сделать автомобиль привлекательнее для покупателей. Ведь в электрическом сегменте технологии обновляются часто.

Ожидается, что новый Kia EV5 появится к концу 2026 года. Список изменений будет включать увеличенный запас хода и ускоренную зарядку. А фейслифтинг могут выполнить по мотивам недавнего концепта Kia EV5 Weekender.

Сперва купить Kia EV5 могли автомобилисты в Китае. Затем предложение расширили на Австралию и Таиланд. А теперь новый EV5 готов встретиться с европейскими покупателями.

Базовая версия первой отправится в продажу. У нее один мотор, передний привод, 215 л.с., батарея емкостью 81 кВтч и запас хода 530 км. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

