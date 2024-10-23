Kia создала необычный гибрид с огромным запасом хода: описание модели Niro Tri-Fuel

Компания Kia представила инновационный гибридный кроссовер Niro Tri-Fuel, способный преодолеть до 1600 км без дозаправки. Это стало возможным благодаря соединению электродвигателя, бензинового двигателя и системы, работающей на сжиженном нефтяном газе (LPG).

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Особенностью модели является дополнительный бак для LPG, расположенный под полом багажника на месте запасного колеса. Он содержит 40 литров сжиженного газа, а основной бензобак рассчитан на 42 л. Такое решение помогает значительно увеличить дальность поездок и уменьшить расход топлива, говорится на сайте производителя.

Благодаря гибридной системе Niro Tri-Fuel не только снижает выбросы CO2 на 6% по сравнению с обычными гибридами, но и предлагает водителям больше вариантов для заправки. Автомобиль стал первой моделью в Италии, поддерживающей полную работу на LPG в гибридной комплектации.

В движение автомобиль приводит 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 90 л.с., работающий в паре с электромотором на 43 л.с. Общая мощность системы составляет 126 л.с., а крутящий момент – 195 фунт-фут. Это позволяет автомобилю эффективно сочетать динамичность и экономичность.

Управление режимами горючего осуществляется через отдельную кнопку рядом с пусковым переключателем. Водитель может в любой момент переключиться на LPG, отслеживая уровень горючего через индикаторы панели.

Конверсию на сжиженный газ выполнила компания BRC, часть Westport Fuel Systems Italia, при этом Kia сохраняет полную семилетнюю гарантию на автомобиль или 150 000 км пробега. Kia подсчитала, что использование LPG поможет владельцу сэкономить до 5000 евро на топливе.

Однако за новую версию придется заплатить на 2000 евро больше, чем за стандартный Niro. Начальная цена базовой комплектации составляет 34450 евро, а за флагманскую модель придется выложить 39200 евро.

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