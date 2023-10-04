Volvo по дешевке: новый кроссовер Geely приятно удивил ценой. Фото

Новый кроссовер Geely Xingyue L Thor Hi·F HEV после модернизации приятно удивил ценой. Автомобиль напоминает Volvo XC90, ведь этой компанией владеет китайская Geely. И по размерам кроссоверы тоже похожи, хотя новинка намного дешевле.

Детали сообщили в CarNewsChina. После модернизации новый Geely Xingyue L Thor Hi-F HEV получил новую наружную светотехнику, другие бамперы и переднюю фальшрадиаторную решетку, изменились цвета кузова и наборы колесных дисков.

Длина автомобиля составляет 4795 мм при колесной базе в 2845 мм, ширина – 1895 мм, а высота равна 1689 мм. Крупный кузов, который сравним по размерам с Volvo XC90 и BMW X5, предлагает пять посадочных мест.

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В салоне Geely Xingyue L установлены три крупных дисплея, система автопилота второго уровня, беспроводная зарядка, проекционный дисплей и аудиосистема Bose.

Модификация Thor Hi·F HEV представлена гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя и электромотора мощностью 150 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Цена Geely Xingyue L – от 23 900 долларов.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом дешевом электромобиле из Китая.