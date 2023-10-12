Kia показала недорогой электромобиль нового поколения. Фото

Новый Kia EV4 – недорогой электромобиль нового поколения. Машину показали на официальных фото. Это небольшой седан, за счет которого компания расширяет линейку своих электрокаров EV.

Автомобиль рассекретили на сайте корейского автопроизводителя. Силуэт нового Kia EV4 выполнили в стиле купеобразного седана, который напоминает фастбэк. То есть машина выглядит очень динамично и приземисто.

Динамичный силуэт подчеркивают крупные колеса и темные накладки на арках. Возможно, когда электромобиль отправится в продажу, его будут позиционировать как купеобразный кроссовер.

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Дизайн соответствует современным тенденциям электрической линейки производителя. Светотехника собрана из эффектных тонких элементов, на кузове – множество пересекающихся плоскостей и геометричных линий.

В движение новый электрокар Kia EV4 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте.

В продаже – с 2025 года по ориентировочной цене 35 000 долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал о бюджетном кроссовере Renault, который готовят к премьере и показывают на свежих фото.