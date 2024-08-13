Kia назвала цену долгожданной недорогой модели. Фото

Долгожданный недорогой седан Kia K4 2024 года уже полностью рассекретили официально. Это практичный автомобиль привычного формата. Производитель уже назвал привлекательную цену этой модели перед выходом на рынок.

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Новая машина выступает в том же сегменте, что и Toyota Corolla или Skoda Octavia. Стоимость Kia K4 с эффектной внешностью стартует с 23 145 долларов. Об этом стало известно Motor1.

Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. Мы видим несколько очень интересных элементов в ярком дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это делает седан похожим на купе.

В линейке есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). С ценой Kia K4 чуть более $23 000 автомобиль занял выгодное положение в сегменте, хотя немного подорожал относительно предшественника. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000.

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