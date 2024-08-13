Каким будет новый недорогой кроссовер Mitsubishi: в сети показали машину

Недорогой кроссовер Mitsubishi Outlander, который на рынке соперничает с Toyota RAV4 и другими подобными автомобилями, прошел модернизацию. К премьере готовят новый автомобиль с более свежим дизайном.

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Подогреть интерес к машине решили с помощью рестайлинга. Официальная презентация нового Mitsubishi Outlander 2024 года приближается. И японский кроссовер к ней полностью готов. TALK WHEELS показывает, каким будет автомобиль после рестайлинга.

Это фантазия на тему дизайна модернизированного кроссовера, однако результат очень близок к реальности. Ранее производитель распространил несколько тизерных фото. Стало известно, что дизайн Outlander изменится совсем немного. Обновят передний бампер и светотехнику.

Возможно, задний бампер также заменят вместе с фонарями. Расширится палитра цветов окраски кузова, появятся новые колесные диски. Небольшие изменения произойдут в салоне Mitsubishi Outlander с улучшенной отделкой и новой мультимедийной системой.

Гибрид Mitsubishi Outlander PHEV также модернизируют. Топовый вариант получит увеличенный запас хода на электротяге.

Напомним, как сообщал OBOZ.UA, в сети раскрыли секрет недорогого кроссовера Toyota.