Какому трамваю должен уступить дорогу водитель авто? Тест по ПДД

Тесты по ПДД помогают водителям запоминать правила и быстро применять их в реальных дорожных ситуациях. Особенно полезны задания по перекресткам и знакам приоритета, ведь именно в таких случаях водители часто путаются.

Регулярное прохождение таких тестов тренирует внимательность, логику и умение оценивать дорожную обстановку за несколько секунд. Это важно не только для сдачи экзамена, но и для безопасного вождения ежедневно. Этот тест предлагает определить, кому должен уступить дорогу водитель красного автомобиля.

Какому трамваю должен уступить дорогу водитель красного автомобиля?

только синему трамваю; только желтому; должен дать дорогу обоим; не должен давать дорогу никому.

Объяснение

Есть участок дороги и три транспортных средства на этом участке. Что синий, что желтый трамваи поворачивают направо, а водитель красного автомобиля движется прямо, пересекая трамвайные пути, расположенные на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, и, соответственно, пересекая траектории движения обоих трамваев.

На этом участке нет никаких знаков приоритета, потому что они устанавливаются перед перекрестками. На рисунке никакого перекрестка нет, о чем также свидетельствует и предупредительный знак 1.20 – пересечение с трамвайными путями.

Этот знак устанавливается в месте пересечения дороги с трамвайными путями на перекрестке с ограниченной обзорностью или вне перекрестка. Хотя на самом деле конкретно в этой ситуации особой разницы нет: пересекает ли водитель красного автомобиля траектории движения трамваев вне перекрестка, или, например, на перекрестке равнозначных дорог.

На нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог трамвай имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами независимо от направления его дальнейшего движения. Но то же самое касается и участков дорог вне перекрестков.

Согласно пункту 17.3 правил, вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю. Исключением является разве что случай, когда трамвай выезжает из трамвайного депо.

На рисунке нет трамвайного депо, а значит, здесь все просто. Оба трамвая имеют преимущество перед водителем красного автомобиля, и он должен уступить дорогу обоим.

Таким образом, правильный ответ – вариант №3.

