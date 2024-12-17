Какое направление движения разрешено? Задания на знание ПДД
Велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия – в соответствии с требованиями ПДД. Велосипедистам запрещается двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, какое направление движения разрешено.
Какое из направлений разрешается велосипедисту?
- Только прямо;
- Прямо и слева;
- Только налево;
- Слева и в обратном направлении;
- Все направления разрешаются.
Объяснение
Пункт 11.14 устанавливает, что движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд.
Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст помех пешеходам.
Напомним, что пункт 6.6 ПДД устанавливает запреты для велосипедистов.
Велосипедисту запрещается:
- а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;
- б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
- в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);
- г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
- ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
- д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);
- е) буксировать велосипеды;
- е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.
Правильный ответ
Правильный ответ – 1. Велосипедист в данной ситуации может двигаться только прямо.
Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:
- подумайте, кто должен дать дорогу в этой ситуации;
- определите, водителю какого авто можно выполнить задуманный маневр ;
- или вспомните правила обгона и попытайтесь решить непростой тест.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.