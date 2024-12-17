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Какое направление движения разрешено? Задания на знание ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
90
Какое направление движения разрешено? Задания на знание ПДД

Велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия – в соответствии с требованиями ПДД. Велосипедистам запрещается двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, какое направление движения разрешено.

Какое направление движения разрешено? Задания на знание ПДД

Какое из направлений разрешается велосипедисту?

  1. Только прямо;
  2. Прямо и слева;
  3. Только налево;
  4. Слева и в обратном направлении;
  5. Все направления разрешаются.

Объяснение

Пункт 11.14 устанавливает, что движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд.

Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст помех пешеходам.

Напомним, что пункт 6.6 ПДД устанавливает запреты для велосипедистов.

Велосипедисту запрещается:

  • а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;
  • б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
  • в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);
  • г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
  • ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
  • д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);
  • е) буксировать велосипеды;
  • е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Велосипедист в данной ситуации может двигаться только прямо.

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