Какое направление движения разрешено? Задания на знание ПДД

Велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия – в соответствии с требованиями ПДД. Велосипедистам запрещается двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, какое направление движения разрешено.

Какое из направлений разрешается велосипедисту?

Только прямо; Прямо и слева; Только налево; Слева и в обратном направлении; Все направления разрешаются.

Объяснение

Пункт 11.14 устанавливает, что движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд.

Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст помех пешеходам.

Напомним, что пункт 6.6 ПДД устанавливает запреты для велосипедистов.

Велосипедисту запрещается:

а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;

б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;

в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);

г) во время движения держаться за другое транспортное средство;

ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);

д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);

е) буксировать велосипеды;

е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Велосипедист в данной ситуации может двигаться только прямо.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.