Какой запас хода показали недорогие электрокары 2024 года. Фото

Специалисты выяснили, сколько на самом деле способны проехать электрокары в реальном мире, чтобы сравнить запас хода с паспортными показателями. В ходе исследования недорогие модели показали свои способности.

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Результаты исследования опубликовали на сайте Motor1. Эксперты зафиксировали максимальный запас хода каждого проверенного электрокара. В тесте принимали участие и дорогие премиальные модели. А мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из них – ведь на такие автомобили наблюдается самый высокий спрос.

Запас хода электромобилей в реальном мире:

Tesla Model 3 (батарея 75 кВтч) – 498 км (заявлено 629 км); BYD Seal (батарея 82 кВтч) – 452 км (заявлено 570 км); Volkswagen ID.7 (батарея 77 кВтч) – 400 км (заявлено 621 км); Fiat 600e (батарея 51 кВтч) – 282 км (заявлено 409 км); Jeep Avenger (батарея 51 кВтч) – 275 км (заявлено 401 км); Toyota bZ4X (батарея 64 кВтч) – 249 км (заявлено 419 км);

Оказалось, что даже современные электромобили не справляются с оправданием официальных показателей, когда дело доходит до реальной эксплуатации. Все модели показали существенное падение запаса хода.

Кроссовер Toyota bZ4X почти на 40% отстал от своего же паспортного показателя. Китайский BYD Seal "не доехал" более 20%. И даже Tesla Model 3 не справилась – реальный запас хода оказался на 21% ниже.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новом электромобиле Volvo, который оказался популярным.