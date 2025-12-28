Кому можно развернуться? Тест на знание ПДД

Чтобы дорожное движение оставалось предсказуемым и безопасным, важно, в частности, чтобы водители правильно выполняли все маневры. Но насколько хорошо вы помните, скажем, условия разворота, изложенные в действующих ПДД?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задача на этот раз требует максимального внимания и сосредоточенности, ведь ситуация, которую нужно рассмотреть, сложилась на железнодорожном переезде. А нарушения на железнодорожных переездах наказываются чуть ли не строже всех. Ваша задача на этот раз – определить, водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот.

На картинке с заданием мы видим желтую и синюю машины, которые подъехали к железной дороге. Водитель синего авто планирует развернуться без заезда на рельсы (разворот до переезда), а вот траектория водителя желтой машины пересекает их дважды – перед маневром и после него (разворот после переезда). Варианты ответа, кто из них может развернуться в этих условиях, следующие:

только водитель желтого автомобиля; только водитель синего; оба водителя имеют право; оба не имеют права на разворот.

Для начала обратим внимание на знаки. На картинке мы видим знак 1.29 "Одноколейная железная дорога", а также знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Ответить на задание нам поможет первый из них.

Железнодорожные переезды считаются участками повышенной опасности. Как правило, на таких участках разворачиваться действующие ПДД запрещают. Полный их перечень можно найти в пункте 10.7 Правил. Железнодорожный переезд в нем идет первым.

Но, поскольку оба водителя планируют выполнить разворот не на самом переезде, а за его пределами, хотя и недалеко, они под действие этого пункта не попадают. Разворачиваться за пределами переезда Правила позволяют. Так что ни один из водителей в этой ситуации не будет нарушителем. Правильным является третий вариант ответа.

