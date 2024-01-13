Какой внедорожник выбрать: 10 лучших вариантов в 2024 году

От комфорта и удобства до пространства и универсальности – внедорожники уверенно возглавляют рейтинги самых популярных автомобилей. Эти модели предлагают привлекательный дизайн, улучшенную безопасность, качественную обзорность, высокую надежность.

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Некоторые водители считают, что внедорожники менее аэродинамические и менее эффективны, чем седаны и универсалы. Каждый выбирает автомобиль для своих нужд. Эксперты Auto Car обнародовали рейтинг лучших и комфортных внедорожников, которые удовлетворят даже привередливых покупателей.

Citroën C5 Aircross

Citroen C5 Aircross выделяется среди своих конкурентов мягкой комфортной ездой. Довольно мягкая подвеска, естественно, поглощает большие нагрузки от неровной поверхности дороги без необходимости в более дорогих технологиях. В автомобиле используются гидравлические отбойники подвески Citroen.

Dacia Duster

Среди плюсов стоит выделить просторный салон, приличный ассортимент двигателей и трансмиссии, более низкие затраты на топливо. Duster вот-вот войдет в третье поколение моделей, но пока остается в продаже во втором, и в достаточно широком диапазоне производных. Есть двух- и трехпедальные турбобензиновые двигатели. Если вам нравится идея внедорожника с увеличенным запасом хода и двумя топливными баками, есть двухтопливная модель на бензине и сжиженном газе. Есть и четырехцилиндровый дизель, который можно приобрести с полным приводом.

Fisker Ocean

Благодаря никель-марганцево-кобальтовой аккумуляторной батарее общей установленной емкостью 113 кВт-ч, Ocean's имеет запас хода до 710 км по смешанному циклу WLTP, превосходящему Tesla Model Y. Этот средний внедорожник, размером примерно с Land Rover Discovery Sport, в управлении выглядит довольно стильно и имеет впечатляющие мультимедийные функции.

Kia EV9

Среди плюсов следует выделить просторный салон, запас хода, универсальность и производительность. EV9 впервые выводит Kia в сегмент полноразмерных внедорожников премиум-класса. Kia EV9 доступен как с шести-, так и семиместным салоном. Приводная батарея автомобиля емкостью 99,8 кВтч обеспечивает реальный запас хода на электричестве от 420 до 515 км.

Land Rover Defender

Land Rover Defender – самый лучший вариант для бездорожья. Это невероятно легкая в управлении и удобная модель. Несмотря на его размер и потенциал для бездорожья, этим внедорожником легко управлять. Регулируемая по высоте пневматическая подвеска и соответствующее крепкое оборудование оси и трансмиссии сочетаются с очень эффективными внедорожными режимами вождения со сложным электронным контролем тяги.

Mazda CX-60

Плюсы: большой крутящий момент дизеля идеально подходит для буксировки и езды по бездорожью, модель отлично смотрится внутри и снаружи. Mazda продолжает внедрять инновации в своей дизельной технике. CX-60 – это внедорожник примерно по размеру и цене BMW X3, но его можно приобрести с 3,3-литровым турбодизельным двигателем.

Mercedes-Benz EQS

Плюсы: отличный комфорт во время езды, много внутреннего пространства, широкое использование цифровых технологий салона. Mercedes-Benz EQS ездит очень тихо и комфортно, поглощая и толчки во время поездки, удерживая шум дороги и ветра. Покупатели получают выбор между версиями под маркой 450 и -580, обе с батареей диска емкостью более 100 кВтч, обе пригодны для реального пробега около 480 км.

Porsche Macan

Плюсы: идеальное сочетание темпа, пространства и динамичности, лучшая в своем классе управляемость. С новой полностью электрической версией, которая появится в 2024 году, Porsche одновременно улучшил и сократил текущую линейку Macan, обновив ее после окончания срока службы в 2023 году. Флагман Turbo ушел в прошлое, но фактически заменивший его GTS имеет тот же 2,9-литровый V6 с турбонаддувом мощностью 434 л.с.

Skoda Karoq

Достоинства: адаптивность грузового отсека, практичность, конкурентоспособность. Покупая внедорожник, многие водители просто хотят получить более практичный, универсальный и удобный семейный автомобиль за свои деньги. Линейка двигателей автомобиля не столь широка, как раньше, но полноприводные модели и дизели остаются в ее пределах, как и экономичный и изысканный 1,0-литровый бензиновый TSI.

Toyota Land Cruiser

Преимущества: отличная проходимость, большое внутреннее пространство, простота механики четырехцилиндрового дизеля. Это внедорожник старой школы с рамной конструкцией кузова. Land Cruiser получил очень высокие оценки за буксировку, прохождение вброд и езду с низким коэффициентом перепада скорости по бездорожью. Версии Utility с базовыми спецификациями, которые можно узнать по стальным колесам, удивительно доступны. Трехдверные пассажирские версии не намного дороже, а пятидверные автомобили со спецификацией Invincible предлагают полный список оборудования и семиместный салон.

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