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Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

Алина Милсент
Авто Oboz
3 минуты
78
Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

Универсалы – идеальные автомобили, когда речь заходит о практичности. Ключевой признак заключается в возможности трансформации задней части кузова путем сложения всех рядов сидений, кроме первого. Универсалы имеют большую дверь багажника в стиле хэтчбек, которая открывается настежь и большой плоский грузовой отсек.

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Это значит, что они отлично подходят для транспортировки габаритного багажа. Эксперты Autoexpress обнародовали рейтинг лучших б/у универсалов.

Skoda Octavia

Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

Этот универсал хорошо оборудован, вместителен, динамичен, имеет широкий модельный ряд, включающий опцию 4WD Scout, а также версию vRS. Если вы ищете авто с акцентом на экономии топлива, это не проблема, тогда как диапазон комплектаций достигает от относительно спартанского начального уровня S до роскошного Laurin & Klement.

Mk3 Octavia продавался с 2013 по 2020 годы с бензиновыми двигателями 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI и 1.5 TSI или дизелями 1.6 и 2.0 TDI. VRS поставляется с 2-литровыми бензиновыми или дизельными агрегатами с турбонаддувом. Даже самый простой 1.0 TSI достаточно резвый, но большие двигатели обеспечивают превосходное сочетание производительности и экономности. Skoda знает, как максимально использовать доступное пространство салона и багажника, поэтому у пассажиров на задних сиденьях много места для головы и ног, а багажник может вместить 1740 литров со сложенными сиденьями.

Subaru Outback

Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

Subaru обладает довольно невысоким авторитетом на рынке Великобритании, но производит одни из самых надежных, хорошо оборудованных автомобилей. Пятое поколение Outback появилось в 2014 году с дизельными двигателями 2 или 2.5 бензиновыми двигателями – преимущественно легковыми и полным приводом.

Volkswagen Passat

Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

Выпущенный в 2015 году Volkswagen Passat имеет такой уровень качества сборки, изысканности и удобной эргономики, который редко сравним с конкурентами. Как результат – большое предложение подержанных моделей с бензиновыми, дизельными или гибридными силовыми агрегатами.

Hyundai i40

Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

Когда дело доходит до стиля и пространства за ограниченный бюджет, i40 Tourer даже превосходит ожидания. Автомобиль имеет стильный и качественный салон и полезный багажник объемом 553 литра. Он не так привлекателен для управления, как некоторые конкуренты, но он обещает быть удобным, надежным и дешевым выбором.

Citroen C5

Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

История просторных универсалов Citroen закончилась, когда в 2018 году было выпущено C5. Однако это все еще стильный универсал и отличный выбор на вторичном рынке.

Skoda Superb

Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

Большая Skoda может похвастаться одним из самых объемных багажников на рынке – целых 660 литров. Если этого недостаточно, быстро сложите задние сиденья, и вы будете располагать 1950-литровым фургоном.

BMW 3 Series Touring

Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

Если вам нужен семейный автомобиль, который является практичным и одновременно превосходным в управлении, BMW 3 серии Touring станет идеальным выбором. Серия 3 имеет ряд мощных, но экономичных двигателей – 320d является лучшим – и фантастическое шасси, которое приятно и комфортно даже на ухабившихся сельских дорогах.

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