Какой универсал выбрать: список лучших подержанных авто

Универсалы – идеальные автомобили, когда речь заходит о практичности. Ключевой признак заключается в возможности трансформации задней части кузова путем сложения всех рядов сидений, кроме первого. Универсалы имеют большую дверь багажника в стиле хэтчбек, которая открывается настежь и большой плоский грузовой отсек.

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Это значит, что они отлично подходят для транспортировки габаритного багажа. Эксперты Autoexpress обнародовали рейтинг лучших б/у универсалов.

Skoda Octavia

Этот универсал хорошо оборудован, вместителен, динамичен, имеет широкий модельный ряд, включающий опцию 4WD Scout, а также версию vRS. Если вы ищете авто с акцентом на экономии топлива, это не проблема, тогда как диапазон комплектаций достигает от относительно спартанского начального уровня S до роскошного Laurin & Klement.

Mk3 Octavia продавался с 2013 по 2020 годы с бензиновыми двигателями 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TSI и 1.5 TSI или дизелями 1.6 и 2.0 TDI. VRS поставляется с 2-литровыми бензиновыми или дизельными агрегатами с турбонаддувом. Даже самый простой 1.0 TSI достаточно резвый, но большие двигатели обеспечивают превосходное сочетание производительности и экономности. Skoda знает, как максимально использовать доступное пространство салона и багажника, поэтому у пассажиров на задних сиденьях много места для головы и ног, а багажник может вместить 1740 литров со сложенными сиденьями.

Subaru Outback

Subaru обладает довольно невысоким авторитетом на рынке Великобритании, но производит одни из самых надежных, хорошо оборудованных автомобилей. Пятое поколение Outback появилось в 2014 году с дизельными двигателями 2 или 2.5 бензиновыми двигателями – преимущественно легковыми и полным приводом.

Volkswagen Passat

Выпущенный в 2015 году Volkswagen Passat имеет такой уровень качества сборки, изысканности и удобной эргономики, который редко сравним с конкурентами. Как результат – большое предложение подержанных моделей с бензиновыми, дизельными или гибридными силовыми агрегатами.

Hyundai i40

Когда дело доходит до стиля и пространства за ограниченный бюджет, i40 Tourer даже превосходит ожидания. Автомобиль имеет стильный и качественный салон и полезный багажник объемом 553 литра. Он не так привлекателен для управления, как некоторые конкуренты, но он обещает быть удобным, надежным и дешевым выбором.

Citroen C5

История просторных универсалов Citroen закончилась, когда в 2018 году было выпущено C5. Однако это все еще стильный универсал и отличный выбор на вторичном рынке.

Skoda Superb

Большая Skoda может похвастаться одним из самых объемных багажников на рынке – целых 660 литров. Если этого недостаточно, быстро сложите задние сиденья, и вы будете располагать 1950-литровым фургоном.

BMW 3 Series Touring

Если вам нужен семейный автомобиль, который является практичным и одновременно превосходным в управлении, BMW 3 серии Touring станет идеальным выбором. Серия 3 имеет ряд мощных, но экономичных двигателей – 320d является лучшим – и фантастическое шасси, которое приятно и комфортно даже на ухабившихся сельских дорогах.

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