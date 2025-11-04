Какой сигнал поворота надо включить? Непростой тест по ПДД

Указатели поворота – это основной способ, которым водитель сообщает другим участникам движения о своих намерениях. Чтобы избежать недоразумений на дороге, пользоваться ими нужно четко в соответствии с ПДД.

Видео дня

Проверить, насколько хорошо вы помните эти требования, предлагает тест с YouTube-канала "За! Правилами". В нем необходимо определить, какой сигнал должен подать водитель желтого авто в конкретной дорожной ситуации.

Итак, на перекрестке находятся два автомобиля — синий и желтый. Водитель синего включил левый сигнал поворота, а желтый собирается выполнить разворот. Задача — правильно определить, какой указатель он должен включить, чтобы правильно продемонстрировать свои намерения. Варианты ответа здесь следующие:

включить левый указатель поворота; включить правый указатель поворота; сначала правый, потом левый; никакого сигнала подавать не нужно.

Ключевым в этой задаче является способ выполнения маневра — желтый автомобиль планирует развернуться через перекресток. Такой маневр в целом разрешен. Но важно учесть требование по видимости дороги — запрещено разворачиваться, если в каком-то направлении обзорность меньше 100 метров.

Поскольку этот случай условный, предположим, что видимость достаточная. Остается выяснить лишь, какой сигнал будет корректным. Может показаться, что логично будет включить правый поворотник в начале маневра, а затем левый при развороте.

Однако если желтый водитель включит правый указатель, синий вполне оправданно решит, что визави просто повернет направо. В таком случае их траектории не пересекутся, и синий может продолжить движение без остановки. А такое развитие событий, учитывая намерения обоих водителей, может привести к опасной ситуации.

Именно поэтому пункт 9.4 ПДД запрещает подавать сигнал, который может быть неоднозначным для других участников движения. К тому же пункт 9.2 прямо требует: перед разворотом водитель должен включить левый поворотник — даже если на перекрестке нет других авто.

Следовательно, в подобных случаях водители всегда обязаны сигнализировать именно левым указателем. Соответственно, правильным здесь является первый вариант.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест на знание ПДД, в котором нужно было определить, как водителю правильно привлечь к себе внимание на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.