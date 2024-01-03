Какой получится замена дешевому кроссоверу Skoda Karoq: первые изображения

Дешевый кроссовер Skoda Karoq совсем скоро получит замену в виде совершенно другой модели. Преемник предложит новую силовую установку и очень практичный вместительный салон.

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Свой вариант дизайна Skoda Elroq 2024 года показали в Auto.cz. Художники нарисовали автомобиль в попытках угадать внешность нового электрического кроссовера, опираясь на инсайдерскую информацию.

Дизайн выполнили в стиле современных концептов компании, которыми она намекала на новую модель. Линии прямые, поверхности плоские. Вместе они создают "чистую" и модную внешность, которая подходит машине следующего поколения.

Ранее появлялась информация о том, что в 2024 году Skoda планирует представить свой следующий электромобиль под названием Elroq. Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Также говорилось, что в модельной гамме автомобиль заменит Karoq.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление. Таким образом компания подчеркивает движение модельной линейки к электрическому будущему.

OBOZ.UA ранее показывал на первом фото новую Skoda Octavia 2024 года.