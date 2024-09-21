Какой из знаков дает преимущество перед встречным движением: тест по ПДД

ПДД – это основа безопасного вождения транспортных средств на дорогах. Они регулируют поведение участников движения и обеспечивают его организацию таким образом, чтобы свести к минимуму аварии и другие неприятные ситуации.

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Одним из важнейших пунктов ПДД являются дорожные знаки. Чтобы проверить свои знания, auto_pdr.ua поделился непростой задачей.

Какой знак дает преимущество перед встречным движением?

А. Знак номер 1;

Б. Знак номер 2.

Приоритетные знаки в дорожном движении устанавливаются на узких дорогах или в местах, где отсутствует возможность одновременного движения в обоих направлениях. Они помогают определить, кто из участников движения имеет преимущество, а кто должен притормозить, предоставляя дорогу другому транспортному средству.

Когда речь идет о встречном движении на узких участках дороги, существует два основных знака, которые водители должны знать. Один из них это 2.5.

Он выглядит как красный круг с черной и красной стрелкой и запрещает въезд на узкий участок дороги, если это может осложнить встречное движение. То есть водитель, видящий этот знак, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, расположенным на узком участке.

Второй знак – это 2.6. визуально он очень похож на 2.5, но отличается по форме и цвету.

Этот знак также устанавливается непосредственно перед перекрестком или узким участком дороги. Он означает, что видящий его водитель имеет преимущество в отношении встречных транспортных средств.

Правильный ответ

Правильный ответ Б. Знак номер 2 дает преимущество перед встречным движением.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание правил приоритета при пересечении перекрестка.

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