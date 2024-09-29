Какой из дорожных знаков временный? Задания на знание ПДД

Правила дорожного движения служат основой безопасности на дорогах. Они обеспечивают упорядоченность движения транспортных средств и пешеходов.

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Одним из ключевых элементов ПДД являются дорожные знаки, сообщающие участникам движения об ограничении скорости, направлении движения, запретах и т.д. Чтобы проверить, насколько хорошо вы их знаете, Telegram-канал "А ти знаєш ПДР?" поделился интересной задачей.

Какой из изображенных знаков временный?

А. Знак номер 1;

Б. Знак номер 2;

B. Знак номер 3;

Г. Знак номер 4;

Среди разных видов дорожных знаков особую категорию составляют временные дорожные знаки. Они используются для предупреждения или информирования водителей об изменении не постоянных условий на дороге.

Они могут устанавливаться на ограниченный период, например во время проведения дорожных работ, аварийных ситуаций, изменений в схеме движения или временных запретов, например, в связи с массовыми мероприятиями.

Почему так важно уметь различать временные знаки?

Временные знаки выполняют важную функцию – они помогают обеспечить безопасность на участках дороги, где в силу определенных обстоятельств привычные правила движения меняются. Потому они имеют преимущество и перед дорожной разметкой, и перед постоянными знаками.

В ПДД временным дорожным знакам посвящен пункт 8.2. в нем говорится, что они размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном.

Правильный ответ

На изображении можно увидеть только 1 знак желтого цвета. Именно он временный, поэтому правильный ответ А.

Ранее OBOZ.UA публиковал другую задачу о дорожных знаках. Там нужно определить, какое из них запрещает движение авто.

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