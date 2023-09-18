Какой будет самая дешевая модель Mazda: в сети опубликовали фото

Mazda 2 – самая дешевая модель японской компании на глобальном рынке. Готовится следующее поколение автомобиля. В сети опубликовали фото, созданные на основе имеющейся на данный момент информации.

Об этом рассказывает BestCarWeb. Японские журналисты заполучили некоторые данные о новой Mazda 2 и создали свой вариант дизайна грядущего автомобиля.

Известно, что компактный хэтчбек следующего поколения не будет похож ни на своих предшественников, ни на любую другую модель Mazda. Машину выполнят в совершенно другом стиле.

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Однако точных деталей нет. Но художники решили показать совершенно неожиданный облик. Так, на картинках показали хэтчбек с круглыми передними фарами и каплевидными фонарями. Внимание привлекает двухцветная окраска кузова.

Следующая Mazda 2 сохранит 1,5-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, но в составе гибридной силовой установки. Также ожидается гибридная версия на базе роторного ДВС. Такой автомобиль сможет преодолевать на электротяге до 85 км.

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