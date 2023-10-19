Какой будет новая дешевая модель BMW: первые детали

BMW готовит свой новый самый дешевый автомобиль. Появились первые детали, которые рассказывают, какой будет недорогая баварская модель следующего поколения.

Подробности раскрывает Automobilwoche. Известно, что новая BMW 1 series находится в разработке. Скорее всего, автомобиль вновь получит переднеприводную компоновку на новой платформе Neue Klasse.

Параллельно конструкторы разрабатывают электромобиль BMW i1, который придет на смену популярной BMW i3 и станет самым маленьким и доступным электрокаром немецкой компании.

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Ожидается, что эта машина получит задний привод в базовом исполнении. Новая платформа предлагает широкий набор конфигураций. Поэтому в спортивном исполнении от подразделения M новый BMW i1 могут оснастить двумя электромоторами в составе полноприводной трансмиссии.

Подробностей о дизайне пока нет. Возможно, новые модели выполнят в стиле недавнего концепта, на котором дебютировала новая стилистика моделей BMW и архитектура Neue Klasse. Доступных новинок придется подождать до 2028 года.

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