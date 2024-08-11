Какой автомобиль проедет перекресток первым? Сложная задача по ПДД в Украине с фото

Правильная очередность проезда перекрестков – залог безопасности дорожного движения в городах. Поэтому следует регулярно проверять себя на знание соответствующих требований ПДД.

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Именно такой тест опубликовал Telegram-блог "Тесты ПДД (vodiy.ua)". В нем нужно определить, как разминутся на пересечении дорог три автомобиля, подъехавших к нему одновременно.

Посмотрите на картинку, задающую условия задачи. На ней мы видим, как к нерегулируемому перекрестку одновременно приближаются синее, желтое и красное авто. Ваша задача – определить, какое из них по правилам должно проехать первым. Вариантов ответов, конечно же, три:

красный автомобиль; желтый автомобиль; синий автомобиль.

Выберите вариант, который вы считаете верным. И обязательно сформулируйте объяснение своего ответа. А потом переходите к толкованию ситуации.

Итак, если внимательно присмотреться к изображению, то на перекрестке можно увидеть знак 2.3 "Главная дорога" с табличкой, указывающей, какая часть перекрестка является главной. Согласно им, синий и желтый автомобиль имеют приоритет над красным, который движется по второстепенной дороге. А значит, водитель красного авто точно должен уступить им дорогу.

В свою очередь водители желтого и синего должны определить между собой очередность проезда по правилу правой руки. Поскольку желтый автомобиль приближается к синему с правой стороны, то он, согласно правилам, имеет приоритет.

Таким образом, порядок проезда перекрестка, согласно условиям задачи, будет следующим: первым проедет желтый автомобиль, затем – синий и последним – красный. Следовательно, верен второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил безопасного обгона.

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