Какой автомобиль может проехать? Тест на знание ПДД

Регулярное прохождение тестов по ПДД помогает поддерживать навыки, обновлять знания и лучше ориентироваться в сложных ситуациях. Тестовые задания позволяют моделировать реальные дорожные обстоятельства, формируют внимательность и дисциплину, а также учат быстро принимать правильные решения.

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Предлагаем проверить знания непростым заданием. Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте определить, кто может продолжить движение.

Водитель какого автомобиля может продолжить движение в задуманном направлении?

водитель грузового автомобиля; водитель легкового автомобиля; оба могут; оба не могут продолжить движение.

Объяснение

Есть перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Грузовой едет прямо, а легковой поворачивает направо. На перекрестке установлены дорожные знаки, которые и помогут нам решить этот вопрос.

Над полосой, на которой находится грузовой автомобиль, размещены два знака:

знак 4.4 "Движение прямо или направо", разрешающий движение только в этих двух направлениях;

табличка 7.5.1 "Вид транспортного средства", которая распространяет действие основного знака на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

Вместе эти знаки означают: грузовым автомобилям с массой более 3,5 тонн разрешается движение только прямо или направо. Наш водитель грузовика намерен проехать прямо – значит, он может продолжить движение.

Теперь о водителе синего легкового автомобиля. Он собирается повернуть направо и включил соответствующий указатель поворота. Нет ни одного знака, запрещающего ему этот маневр. Знак, который он видит перед собой, – 5.5 "Дорога с односторонним движением", а не "Движение прямо", как могли бы подумать неопытные или невнимательные водители.

Следовательно, оба водителя могут выполнить задуманные маневры.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3.

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