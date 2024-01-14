Какое авто выбрать в 2024 году: лучшие варианты кроссоверов

Люди выбирают кроссоверы через просторный салон, привлекательный внешний вид, мощность и продуктивность. Такие модели способны легко справиться со сложными погодными условиями.

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Издание Gear Patrol опубликовало список лучших вариантов. Если вы планировали купить кроссовер, выбирайте качественную модель из списка ниже.

Subaru Crosstrek

Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который выдает 152 лошадиные силы. Просторный салон вмещает пять человек. Цены начинаются от $25 195.

Honda CR-V

1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом выдает 190 лошадиных сил. В салоне достаточно места для пяти человек. Цены – от $29 500.

Jeep Grand Cherokee

Grand Cherokee оснащен 3,6-литровым двигателем V6, имеющим мощность 290 лошадиных сил. В салоне есть места для 5-7 человек. Начальная цена – $40 035.

Toyota Grand Highlander

2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом обеспечивает мощность в 265 лошадиных сил. Просторный салон вмещает восемь человек. Начальная цена – $43 030.

Genesis GV70

2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом выдает 300 лошадиных сил. Комфортный салон имеет пять мест. Цены – от $45 150.

Genesis GV80

2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом обеспечит комфортную поездку с мощностью 300 лошадиных сил. В салоне могут разместиться до семи человек. Цены начинаются от $57 700.

BMW X7

Кроссовер имеет 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 375 лошадиных сил. Просторный салон вмещает до семи человек. Начальная цена – $81 900.

Hyundai Ioniq 5

Электрический кроссовер имеет одномоторный задний привод, мощность – 225 лошадиных сил. В салоне могут разместиться до пяти человек. Начальная цена – $41 650.

BMW iX

Роскошный электрический кроссовер имеет двухмоторный полный привод, выдающий 516 лошадиных сил. Пять мест в салоне обеспечат комфортную поездку для всей семьи. Начальная цена – $87100.

Hyundai Tucson Hybrid

Авто имеет 1,6-литровый четырехрядный гибридный двигатель с турбонаддувом, выдающий 226 лошадиных сил. В салоне есть места для пяти человек. Начальная цена – $32 325.

BMW X5 xDrive50e

3,0-литровый рядный шестицилиндровый PHEV с турбонаддувом обеспечит комфортную поездку мощностью 483 лошадиные силы. 5 мест в салоне. Начальная цена – $72 500.

Porsche Cayenne

Кроссовер имеет 3,0-литровый двигатель V6 с турбонаддувом, выдающий 348 лошадиных сил. В салоне могут разместиться до пяти человек. Начальная цена – $79,200.

Mazda CX-30 Turbo

2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом выдает 250 лошадиных сил. 5 мест в салоне. Начальная цена – $32 790.

Bentley Bentayga EWB

Кроссовер имеет 3,0-литровый шестицилиндровый гибридный двигатель с турбонаддувом, выдающий 455 лошадиных сил. В салоне есть четыре места. Начальная цена – $229 625.

Honda Pilot Trailsport

Авто имеет 3,5-литровый двигатель V6, что обеспечит мощность в 285 лошадиных сил. В салоне есть место для семи человек. Начальная цена – $48 800.

Ранее OBOZ.UA публиковал список самых быстрых автомобилей мира в 2024 году, которые разгоняются за считанные секунды.

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