Какие подержанные внедорожники самые лучшие: наиболее надежные бренды

За последние годы цены на новые автомобили стремительно выросли. На этом фоне трех- или пятилетние внедорожники практически не уступают новым по технологиям, но стоят значительно дешевле – за 30 000 долларов США (ориентировочно 1 230 000 гривен) можно найти даже полноразмерную модель премиум-сегмента.

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В то же время главными критериями при выборе подержанного автомобиля становятся надёжность и частота поломок, ведь дорогой ремонт может свести на нет всю экономию. Эксперты slashgear.com на основе анализа данных аналитических агентств и автомастерских выделили пять брендов, внедорожники которых ломаются реже всего.

Toyota (RAV4, Highlander, 4Runner)

Автомобили Toyota продолжают удерживать лидерство по показателям долговечности и низким затратам на эксплуатацию. Согласно исследованиям, среднегодовая стоимость обслуживания и ремонта моделей этой марки составляет около 441 доллара США (ориентировочно 18 100 гривен), что существенно ниже среднего показателя по рынку в 652 доллара США (примерно 26 700 гривен).

Например, обслуживание популярного кроссовера RAV4 в течение десяти лет обойдется примерно в 6 004 доллара США (ориентировочно 246 000 гривен). Высокая надёжность и низкая цена запчастей делают внедорожники Toyota одними из самых популярных на вторичном рынке.

Subaru (Outback, Forester, Crosstrek)

Японский бренд Subaru занимает лидирующие позиции благодаря высокому ресурсу силовых агрегатов и фирменной системе полного привода. Ежегодное обслуживание автомобилей этой марки обходится в среднем в 617 долларов США (около 25 300 гривен).

Хотя 10-летняя стоимость содержания моделей Outback и Forester составляет около 8 600 долларов США (примерно 352 600 гривен), они отличаются исключительной долговечностью: вероятность того, что Subaru Outback преодолеет отметку в 402 300 километров, в полтора раза выше, чем в среднем по классу.

Lexus (RX 350)

Lexus оказался единственным премиальным брендом в списке, что объясняется использованием надёжных инженерных решений материнской компании Toyota. Средние расходы на техническое обслуживание и ремонт внедорожников Lexus в течение первых 10 лет составляют около 7 110 долларов США (ориентировочно 291 500 гривен), что на 5 429 долларов США (почти 222 600 гривен) дешевле, чем аналогичные расходы на другие люксовые марки.

Популярный кроссовер RX 350 требует затрат на обслуживание в размере около 7 840 долларов США (около 321 400 гривен) за десятилетие, предлагая высокий уровень комфорта без риска лишних затрат на постоянные ремонты.

Honda (CR-V)

Японская Honda демонстрирует один из самых низких показателей вероятности капитального ремонта среди массовых автопроизводителей. Десятилетние расходы на сервисное обслуживание автомобилей этого бренда составляют около 6 799 долларов США (ориентировочно 278 800 гривен), что на 2 172 доллара США (около 89 000 гривен) меньше, чем средний отраслевой уровень.

Отметим, что кроссовер CR-V потребует затрат на обслуживание около 7 636 долларов США (примерно 313 000 гривен) за 10 лет, а по способности преодолевать пробег свыше 402 300 километров марка Honda уступила лишь Toyota и Lexus.

Mazda (CX-5)

Mazda предлагает отличное сочетание надёжности и низких эксплуатационных расходов, особенно на рынке подержанных автомобилей с большим пробегом. Средние ежегодные расходы на ремонт автомобилей этой марки составляют всего 462 доллара США (около 18 900 гривен).

Флагманский кроссовер Mazda CX-5 требует еще меньше – около 402 долларов США (примерно 16 500 гривен) в год при среднем показателе для сегмента в 485 долларов США (примерно 19 900 гривен). Десятилетнее обслуживание CX-5 обойдется примерно в 7 906 долларов США (около 324 000 гривен), а сама модель отлично сохраняет перепродажную стоимость.

OBOZ.UA предлагает рейтинг подержанных автомобилей для пожилых людей.

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