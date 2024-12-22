Какие новые седаны станут удачной покупкой: прогноз на 2025 год

Седаны называют удачным выбором для передвижения по городу. Такие автомобили предлагают большой набор функций, повышенную безопасность и хорошую управляемость.

Видео дня

Более того, многие производители усовершенствовали свои седаны для 2025 модельного года. На какие из них следует обратить внимание, рассказывает издание Go Banking Rates. Его эксперты назвали шесть лучших седанов, которые будут точно стоить своих денег.

Kia K5

Когда дело доходит до седанов среднего размера, превзойти Kia K5 будет очень непросто. По некоторым данным он получил звание лучшего в своем классе. В частности, из-за продленной гарантии и выгодной цены. Он удобен, прост в управлении и в нем применили весь передовой функционал, который только можно было.

Toyota Camry

Эта машина за годы своего существования зарекомендовала себя как популярное и надежное транспортное средство. В 2025 году модельном году Camry предлагает полностью гибридную линейку, комфортабельный салон с большим количеством места и хорошими технологическими функциями. Также авто назвали легким в управлении и эксплуатации.

Honda Accord

Данную модель называют особо надежным выбором для семейного седана. Это просторная и легкая в управлении машина. Однако проблемой может стать то, что передовые и полезные функции становятся доступными только в более дорогих вариантах комплектации Honda Accord.

Hyundai Sonata

Эксперты хвалят обновленную модель за футуристический внешний вид. Сочетая современный стиль с множеством стандартных функций и выбором эффективных силовых агрегатов, Sonata обеспечивает себе достойное положение в сегменте семейных седанов. Вдобавок она продается по весьма выгодной цене.

Nissan Altima

Этот седан среднего размера предлагает покупателям доступность в комплекте с эффективной и комфортной ездой. Altima имеет очень взвешенную цену и при этом хорошо укомплектована за эти деньги.

Subaru Legacy

Из положительного, в новом Subaru Legacy воплощено немало технологических функций. Она имеет просторный салон и стандартный полный привод. Модель обеспечивает плавную езду с хорошей управляемостью. Но не дает ощущения спортивного автомобиля и не может предложить действительно эффектный внешний вид.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое авто ценой более 1 млн грн стало наиболее популярным в Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.